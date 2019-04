BOUCHARD, Michel



Le 31 mars 2019, à l'âge de 72 ans, Michel est parti pour continuer sa route vers les étoiles. Il laisse derrière lui sa conjointe Jacinte Bouchard, son fils Frédéric Bouchard (Manon Dugal), les fils de sa conjointe: Simon Bolduc (Sandra Simard) et Jean-Benoit Bolduc (Marie Dinel); sa belle-mère Madame Lucie Blouin (feu Jean-Claude Bouchard); ses frères et sœurs: feu Jean-Louis, Lili (Marc-Antoine Fortin), Mario (Nicole Bergeron), Nicole (Gaston Bouchard), Gilles Tremblay (Claire Routhier) et Ronald Tremblay (Pierrette Deraîche); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: France (Guy Lavoie), Marie-Claude (Cyprien Simard), François (Marie-Andrée Gagnon), Marc (Jacynthe Tremblay) et Denise (Rénald Duchesne). Il laisse aussi sa filleule Ann (Pierre-Luc Boivin) et ses petits- enfants: Jacob, Mégan et Mathilde Bouchard, Cédrick et Samuel Latulippe, Ariane Girard, Océane, Ismaël, Antoine, Mathieu et Élodie Bolduc, ainsi que son arrière-petite-fille Ashley Dugas. Plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis. La famille désire remercier le personnel de l'UHCD de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, ainsi que le médecin Catherine Boucher-Bélanger pour la qualité des soins prodigués à Michel pendant sa courte hospitalisation.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au Funérarium de lavendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Société Canadienne du Cancer ou à La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Soins Palliatifs, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la