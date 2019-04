BOND, Réal



À la Maison Legault, vendredi 22 mars 2019, nous a quittés Réal Bond, époux de Madame Graziella Bélanger. Il était le fils de Charles-Auguste Bond et Geneviève Corneau.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse il laisse dans la tendresse et la nostalgie ses six enfants: Lina (Pierre-Michel Bouchard), Hélène (Georges Kokinski), Jean-François, Lorraine, Louis, Isabelle (Carl Dubeau); ainsi que ses petits-enfants: Joëlle (Nicolas Germain-Marchand), Laurence (Martin Bédard), Noémie (Simon Bachand), Louis-Olivier (Cynthia Pothier), Camille (Émile Bresse), Anne-Marie, Olivia, Florence, Maude (Pascal Moisan), Thomas (Valérie Bissonnette); son arrière-petit-fils Ezra, son frère Gérard (Lucie Béland), ses sœurs: Fernande (René Lavigueur) et Carmen; son beau-frère Raymond Bélanger, sa belle-sœur Marguerite Turcotte. Il sera aussi regretté par de nombreux neveux et nièces ainsi que son fidèle Denis Tremblay. Il est allé rejoindre ses frères: Marcel, Armand, Guy et Claude; son fidèle ami de jeunesse Denis Rajotte ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs des familles Bond et Bélanger. Merci au personnel de la Maison Legault pour leur support et le réconfort apportés à notre père lors de son séjour auprès d'eux. Tel que Réal l'aurait proposé vos témoignages de sympathie peuvent se manifester par l'envoi d'un don à la Fondation Les Petits Frères des Pauvres ou en sa mémoire par le simple fait de passer du temps de qualité avec vos êtres chers.