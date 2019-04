QUIRION, Muriel



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 7 avril 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé M. Muriel Quirion, époux de dame Louise (Louisette) Drouin. Il demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 11 avril de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Hélène, Mario, Louise et Denyse; ses petits-enfants: Steve et Éric Létourneau, Stéphanie Quirion et Krystel Roy-Quirion, Kim et Pascal Maheux ainsi que ses 6 arrière-petits- enfants. Il était le frère de feu Guy (feu Thérèse Nadeau), feu Camile, feu Gisèle (feu Paul Page), feu Claude (Noëlla Poulin), Bertrade (Léonard Nadeau), feu Gérard, feu Julien, feu Diane (Léon Martel). Il était le beau-frère d'Aliette (feu Narcisse Jacques), Henri et feu Maurice (Françoise Vallières). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Yvan Lavoie pour son écoute et le suivi médical des dernières années. Elle tient aussi à remercier le personnel de la Villa du Cap de Vallée-Jonction pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, H1N 1C1) www.pq.poumon.ca