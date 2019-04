LAVOIE, Gisèle Blais



À Montréal, le 5 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Gisèle Blais, épouse de feu Réal Lavoie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole, Sylvain (Colombe) et Line (Nicolas); ses petits-enfants: Ève-Marie, François Xavier, Cédrik et Anouk; ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 10h à 14h auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (pq.poumon.ca)