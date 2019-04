Alain Vigneault dirigera Équipe Canada

Après avoir passé une année complète loin de l’action, Alain Vigneault est de retour derrière un banc. L’entraîneur québécois dirigera la formation canadienne qui prendra part au Championnat mondial de hockey du 10 au 26 mai, à Bratislava et Kosice, en Slovaquie.

Vigneault sera épaulé par l’adjoint de Claude Julien avec le Canadien, Kirk Muller, ainsi que par les anciens pilotes en chef dans la LNH Dave Hakstol et Lindy Ruff.

Martin Chevalier / JdeM

«La dernière fois que j’ai représenté mon pays, c’était en 1991, alors ça fait déjà un bon bout de temps, a réagi Vigneault lors d’une conférence téléphonique tenue aujourd'hui, en matinée. J’avais adoré mon expérience, alors, de pouvoir la revivre m’emballe beaucoup.»

Afin de se préparer pour ce nouveau défi, Vigneault a d’ailleurs passé un coup de fil à Bill Peters, Jon Cooper et Todd McLellan, les derniers entraîneurs de la sélection nationale au championnat mondial.

UN RETOUR?

Congédié par les Rangers de New York il y a un an presque jour pour jour, le 7 avril 2018, Vigneault a passé la saison 2018-2019 de la LNH à la maison. Il s’agissait d’une première année sans emploi pour lui depuis la saison 2002-2003.

Évidemment, la nouvelle de son embauche par Hockey Canada soulève plusieurs spéculations. À l’heure actuelle, les Sabres de Buffalo sont sans entraîneur, et l'on ne sait toujours pas si Marc Crawford sera choisi pour être l'homme de confiance à Ottawa. D'ailleurs, le directeur général de l'équipe canadienne, Jason Botterill, est aussi celui des Sabres.

Le nom de Vigneault est revenu dans à peu près toutes les rumeurs de remplacement cette saison, mais le principal intéressé n’a pas trop voulu s’étendre sur ses projets.

«Je vois cette opportunité avec Équipe Canada pour approfondir mes connaissances et m’améliorer, car c’est quelque chose que je n’avais jamais fait encore. Il n’y a aucun doute que je veux diriger, je suis un coach dans l’âme et, si une bonne opportunité se présentait, je regarderais. Par contre, je ne définirai pas ce que je considère être une bonne opportunité. J’ai toujours gardé ma situation professionnelle pour moi et je vais continuer de le faire», a-t-il répondu.

REPOS BÉNÉFIQUE

Chose certaine, Vigneault ne semble pas avoir passé la dernière année à se morfondre chez lui, téléphone portable à la main, en attente d’un appel d’une formation de la LNH!

«J’en ai profité pour passer du temps avec ma famille. C’était la première fois en 15 ans que j’avais l’opportunité d’être chez moi à Noël et au jour de l’An. Mes parents étaient très contents d’avoir toute la famille ensemble. Je peux aussi dire que j’ai travaillé énormément sur mon golf, mais je ne me suis amélioré d’aucune façon!»