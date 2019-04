Camille Felton révèle avoir été victime d'intimidation au secondaire

Dans une entrevue accordée au magazine La Semaine, la comédienne Camille Felton a révélé avoir été victime d'intimidation au secondaire.

C’est que la comédienne a grandi sous l’œil du public, elle qui a obtenu son premier rôle au cinéma à l’âge de 9 ans dans Noémie: le secret et qui a joué plus tard dans Subito Texto. Camille a donc subi beaucoup de pression entre sa vie à l’école et sa vie à l’écran. Cette double vie a souvent été une source de jalousie parmi ses camarades de classe.

«À mon école, j’étais victime de jalousie et de ragots. Nous avions une concentration danse, et c’est vraiment ce volet de mes études qui m’a permis de m’en sortir et de me faire des amis. Cette période a fait de moi celle que je suis et m’a rendue plus forte. La jalousie a été très présente, mais cela m’a appris à trouver mes vrais amis, ceux qui sont sincères avec moi. Je le vois tout de suite. J’ai un bon instinct pour cela», explique l’actrice de 20 ans au magazine La Semaine.

Heureusement, Camille Felton a été plus forte que ses intimidateurs et poursuit ses études au cégep, en plus de jouer le rôle principal dans la série La dérape, présentée sur le Club illico.

