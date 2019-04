Des résidents de Limoilou déçus des solutions proposées par la Ville

La Ville de Québec a dévoilé, mercredi soir, une série de mesures pour tenter de réduire le nombre d’accidents sur la 18e Rue, mais son plan d’action ne suffira pas à contrer les excès de vitesse, croient plusieurs résidents de Limoilou.

Au menu à court terme : surveillance policière accrue, élargissement des trottoirs, léger rétrécissement de la voie carrossable, amélioration de la visibilité des feux de circulation et allongement du feu piétonnier au coin de la 8e Avenue. La Ville a écarté toute solution musclée, comme l’implantation de voies réservées aux autobus et l’idée d’un carrefour giratoire.

La déception se lisait sur de nombreux visages, au Patro Roc-Amadour, à la suite de la présentation d’un ingénieur de la Ville qui a divulgué le résultat des études de sécurité menées aux intersections de la 4e Avenue et de la 8e Avenue, deux lieux « accidentogènes » réputés.

Pas moins de 111 véhicules ont été impliqués dans une collision au coin de la 4e Avenue et de la 18e Rue entre 2011 et 2016, a relevé le conseil de quartier de Lairet en se basant sur les statistiques de la SAAQ. La Ville a présenté un portrait différent mercredi : 85 véhicules ont été impliqués dans 41 accidents au total sur toute la longueur de la 18e Rue, de 2013 à 2017.

Pas de problème de vitesse ?

« Nos analyses démontrent qu’il n’y a pas de problématique de vitesse », a fait savoir l’ingénieur Jérôme Nadeau, précisant que la vitesse moyenne mesurée sur la 18e Rue est de 51 km/h. Autre statistique : 85 % des conducteurs roulent sous la barre des 57 km/h. Le constat a fait bondir plusieurs résidents du secteur qui mettent en doute la méthodologie de l’étude.

« C’est le 15 % le problème », a rétorqué un citoyen, qui a qualifié la 18e Rue de « piste de course ». « Moi, j’en vois passer régulièrement à 70 km/h. Il y a des courses de chars sur la 18e Rue », a renchéri une autre dame. « On ne se sent pas en sécurité. On n’est pas tous des imbéciles ! Ça se peut-tu qu’on questionne les normes ? » a lâché une autre citoyenne.

La conseillère municipale Suzanne Verreault a promis de consulter les citoyens pour un futur projet de réaménagement de la 18e rue qui sera plus élaboré. L’échéancier de cette démarche n’est pas connu.