Environnement: un coup de pouce d’Ottawa à Loblaw décrié

Un coup de pouce de 12 millions $ à Loblaw pour l’aider à réduire ses émissions de carbone est vivement critiqué, aussi bien par les partis d'opposition que par des organismes comme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Le gouvernement Trudeau a annoncé lundi un investissement pouvant aller «jusqu’à 12 millions $, montant assujetti à un accord de financement, pour aider l'entreprise à convertir ses systèmes de réfrigération dans environ 370 magasins partout au Canada au cours des trois prochaines années».

Ottawa soutient que l’objectif est de réduire d'environ 23 % les émissions annuelles de Loblaw et que le projet est financé par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.

«En encourageant des investissements pouvant atteindre 36 millions $ de la part de Loblaw, le gouvernement collabore avec les entreprises canadiennes pour soutenir l'ingéniosité et stimuler l'économie propre du Canada», a précisé le ministère.

La FCEI ne partage pas cet avis et estime que cet argent aurait pu aller aux petites et moyennes entreprises et non à des entreprises comme Loblaw.

«Le gouvernement fédéral dispose de beaucoup de temps et d'argent pour annoncer des fonds pour les plus grands et les plus riches au Canada», a déploré sur Twitter Dan Kelly, président de la FCEI.

Le chef du Parti conservateur Andrew Sheer a critiqué cette «subvention de 12 millions $ à une entreprise qui a généré 3 milliards $».

«C’est le plan environnemental de Trudeau: de gros cadeaux à ses riches amis pendant que vous payez plus pour aller travailler, vous chauffer et faire l’épicerie», a-t-il ajouté dans un message sur Twitter.

Même son de cloche du côté du chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, qui dénonce que cet argent aille à «une compagnie qui fait des milliards chaque année et qui refuse de verser un salaire décent à ses employé·es».

«Au lieu de donner des cadeaux aux entreprises, pourquoi ne pas rendre la vie plus abordable aux gens qui veulent rénover leur maison pour économiser de l'énergie?» a-t-il ajouté.

De son côté, le député Maxime Bernier ne s’expliquait pas non plus ce coup de pouce à «une entreprise géante contrôlée par une famille milliardaire pour changer ses frigidaires».