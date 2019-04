États-Unis: un réseau de prostitution démantelé pendant un tournoi sportif

Plus de 50 personnes ont été arrêtées lors du démantèlement d’un réseau de prostitution aux États-Unis, une opération qui s’est tenue pendant un grand tournoi de basket universitaire et qui a permis la libération de 28 victimes, a annoncé la police mercredi.

Des agents sous couverture se sont fait passer pour des clients pendant 5 jours dans les villes « jumelles » de Minneapolis et de Saint-Paul où des dizaines de milliers d’admirateurs ont afflué pendant le « Final Four », les demi-finales et la finale du tournoi de basket, extrêmement populaire dans le pays.

Au total, 33 agences différentes de maintien de l’ordre ont collaboré pour cette opération.

Le chef de la police de Saint-Paul, dans l’État du Minnesota, a expliqué que les phases finales du tournoi de basket étaient propices à des festivités pendant lesquelles « des jeunes filles, victimes de trafic et de violences physiques et émotionnelles inimaginables, sont exploitées ».

Quarante-huit personnes ont été inculpées pour sollicitation de mineur, et 11 pour proxénétisme et promotion de la prostitution, selon les autorités locales.

Une des victimes était mineure, selon cette même source.

Selon le bureau du procureur du Minnesota, 40 % des affaires de prostitution dans l’État impliquent des mineurs.