ROBERGE, Laurent



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 avril 2019, à l'âge de 83 ans est décédé M. Laurent Roberge époux de Dame Joan Lee et fils de feu Louis-Philippe Roberge et de feu Lucienne Gagnon. Il demeurait à St- Romuald. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants: Isabelle Roberge (Roger Parisé), Suzanne Roberge (James Laviolette), ses petits-enfants: Louis Parisé (Audrey Gagné) Vincent Parisé (Audrey Gaulin), Emilie Laviolette (Martin Beaulieu), Elyse Laviolette (François Gauthier), Anne Laviolette (Martin Larose), Jacob Laviolette, ses arrière-petits-enfants: Délia Parisé, Maeva Parisé, Abigail, Henry et Arthur Beaulieu, ses frères et soeurs: feu Gérard Roberge (Thérèse Boulanger, Philippe Lehouiller), feu Armelle Roberge (feu Roger Dussault), Feu Gilles Roberge (Denise Pépin), feu Gabrielle Roberge (feu Jean-Guy Emond), Roger Roberge (feu Lise Laliberté), feu Monique Roberge (feu Honoré Béland), Céline Roberge (feu Michel Forgues), Jean-Michel Roberge (Noëlla Plante), ses beaux-frères et belles-soeurs: Eileen Lee (feu Jean St-Hilaire), feu William(Bill) Lee (Pauline Robitaille), feu Norman Lee (Ginette Paquet, Marcel Beaudoin); ainsi que de nombreux neveux, nièces,cousins et cousins. La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 11 avril 2019 de 19h à 22h et le vendredi 12 avril de 9h30 à 11h30.La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Chaudière- Appalaches et de l'UCDG de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le Dr Denis Jolicoeur pour tous les bons soins prodigués à M. Roberge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation, une oeuvre de charité ou un organisme qui vous tient à coeur.