Étant moi-même une enfant du printemps, ma cuisine se réjouit toujours de son arrivée, même si cette saison survient un peu tard cette année.

La vie reprend, les jours allongent, les bourgeons poussent dans les arbres et le besoin de se sucrer le bec reprend de plus belle. Un petit dessert, après un hiver comme celui que nous avons vécu, est plus que mérité dans nos chaumières. Prenez le temps de préparer quelques sucreries pour la fin du repas, surtout samedi et dimanche, comme une récompense ou comme un tremplin pour le reste de la semaine.

Évidemment, comme je vis une grande histoire d’amour avec l’érable, gloire de nos forêts et de nos cuisines, je ne peux m’empêcher de faire vibrer les fruits sous le bon sucre pour le plaisir des convives. Des pamplemousses grillés, puis couverts d’une couche de crème à l’érable : rien de mieux pour finir un repas, ou à servir dans un brunch du dimanche. N’oubliez pas de placer sur la table le sucre d’érable pour s’en servir à volonté.

Le dessert de samedi soir sera convivial et réconfortant : quelques tranches épaisses de quatre-quarts vanillées, grillées, puis recouvertes d’une sauce chocolatée, parfumée d’un soupçon d’érable, et tout cela servi avec des fruits et une crème fraîche fouettée. De quoi vivre de grandes émotions cette fin de semaine !

Pamplemousses grillés à l’érable

Photo courtoisie

Le mascarpone peut être remplacé par la même quantité de crème fouettée ou de crème fraîche.

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Ingrédients

2 gros pamplemousses, en moitiés

4 c. à s. de sucre d’érable fin

¼ c. à t. de poivre moulu

4 c. à s. de sucre d’érable râpé

4 feuilles de menthe

♦ Crème vanillée

125 ml (½ tasse) de mascarpone

125 ml (½ tasse) de crème fraîche

¼ c. à t. d’extrait de vanille

Méthode

1. Faire chauffer un grand poêlon.

2. Saupoudrer les demi-pamplemousses de sucre d’érable et de poivre. Les déposer dans le poêlon. Les faire rôtir à feu très vif 3 minutes ou jusqu’à ce que la chair des pamplemousses soit marquée. Couvrir le poêlon et retirer du feu.

3. Préparer la crème vanillée en mélangeant tous les ingrédients au fouet dans un grand bol.

4. Transférer les demi-pamplemousses sur des assiettes. Garnir de crème vanillée. Saupoudrer de sucre d’érable râpé. Garnir de feuilles de menthe et servir.

Quatre-quarts choco-fruits

Photo courtoisie

Les petits fruits apportent de la fraîcheur à ce délicieux dessert. N’oubliez pas le sirop d’érable qui sucre délicatement et allège la sauce. Le quatre-quarts peut être préparé quelques jours à l’avance.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 55 min

Repos : 15 min

Ingrédients Quatre-quarts

2 c. à s. de beurre (pour le moule)

110 g (4 oz) de beurre non salé à température pièce

100 g (½ tasse) de sucre

3 c. à s. de sucre d’érable fin

2 gros œufs

100 g (¾ tasse) de farine tout usage

1 c. à t. de levure chimique (poudre à pâte)

3 c. à s. de cidre de glace (ou de liqueur d’érable)

1 c. à t. d’extrait d’érable

3 c. à s.de beurre salé

Framboises, cerises, raisins ou autres fruits

Ingrédients Sauce

225 g (8 oz) de pastilles de chocolat noir 64 %

110 g (4 oz) de pastilles de chocolat au lait

125 ml (½ tasse) de crème légère

125 ml (½ tasse) de sirop d’érable

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à gâteau.

2. Dans un grand bol, au fouet électrique, mélanger le beurre, le sucre et le sucre d’érable pendant 5 minutes. Incorporer les œufs un à un. Incorporer la farine, la levure, le cidre et l’extrait d’érable. Verser dans le moule. Cuire au four 45 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

3. Retirer le moule du four et laisser refroidir complètement avant de couper le gâteau en tranches épaisses.

4. Dans une casserole, mélanger toutes les pastilles de chocolat. Arroser de crème et de sirop d’érable. Cuire à feu doux, en mélangeant à la cuillère de bois jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Retirer la casserole du feu et laisser reposer.

5. Dans un poêlon, faire fondre le beurre salé. Ajouter les tranches de gâteau et faire rôtir à feu vif 2 minutes de chaque côté.

6. Transférer les tranches de gâteau sur des assiettes. Arroser de sauce au chocolat. Garnir de fruits et servir.