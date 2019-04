Hébergement touristique à Québec : hôtes et citoyens se prononcent sur la nouvelle réglementation

Les citoyens de Québec sont consultés, mercredi soir, sur la nouvelle réglementation municipale encadrant l’hébergement touristique de courte durée et serrant la vis à ceux qui font de l’hébergement illégal.

La première soirée de consultation publique organisée par la Ville de Québec, au Club Social Victoria, promet de donner lieu à l’expression d’opinions contrastées, alors que tant les défenseurs de la réglementation que ses opposants ont promis de se faire entendre.

Les citoyens ont rendez-vous à 19 h dans le bâtiment de la rue Cardinal-Maurice-Roy, à cheval entre les quartiers Limoilou et Saint-Roch.

Nombreuses conditions

À partir du 1er juin 2019, un propriétaire ou un locataire qui veut offrir sa résidence principale en hébergement collaboratif, sur une plateforme comme Airbnb, HomeAway et même Kijiji, ne pourra pas le faire plus de 90 jours par an.

Il ne pourra pas mettre en location son logement plus de 31 jours consécutifs et devra aussi obtenir un permis de la Ville qui lui coûtera 50 $ annuellement, notamment.

Ceux qui voudraient mettre en location à court terme un logement qui n’est pas leur résidence principale devront carrément se soumettre aux mêmes obligations que les hôteliers.

«Trop restrictifs»

Dans un courriel à ses membres, relayé et dénoncé par des élus sur les réseaux sociaux, la multinationale Airbnb, leader mondial de la location de logements par des particuliers, a invité il y a quelques jours ses hôtes à se présenter en grand nombre à cette séance.

La plateforme y qualifie de «trop restrictifs» les nouveaux règlements et avance qu’ils ne «fonctionneront pas pour les habitants de la Ville de Québec».

Ce geste n’a pas plu au conseiller municipal du Vieux-Québec, Jean Rousseau, pour qui «Airbnb n'accepte aucune contrainte». Il juge même que le plan d’action de la municipalité ne va pas assez loin.

La députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, a promis de se déplacer aux consultations.

«[Il] va falloir se retrousser les manches et protéger l'ambiance et les habitants de notre ville. Québec n'est pas le carré de sable d'Airbnb, Uber et al», a-t-elle insisté sur Facebook.

La Ville de Québec tiendra une deuxième et dernière séance de consultation publique vendredi à l’hôtel de ville.