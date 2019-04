La Grande Donnerie de la Banque à pitons revient pour une 12e année. Ouvert à tous, l’événement, qui se tiendra le samedi 27 avril, dès 11 h 30, au Centre Raymond-Blais de Lévis, se veut l’occasion de faire de l’espace dans vos placards et d’offrir une seconde vie à vos articles. Le principe est d’apporter vos objets (jeux, livres, électronique, vaisselle, décorations, vêtements, etc.), en bonne condition et fonctionnels, dont vous ne vous servez plus afin de les donner. Ceux qui le souhaitent pourront choisir de repartir avec des trouvailles parmi tous les dons apportés. La Banque à pitons est un réseau de personnes et d’organismes qui, dans un esprit d’entraide, se rendent des services gratuitement en échange de temps. www.banqueapitons.org.

Le Grand rassemblement Photo courtoisie

Les billets s’envolent rapidement en prévision du Grand Rassemblement des Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC) qui se tiendra le vendredi 31 mai, dès 14 h, au Complexe Sportif Saint-Jean-Eudes, avec la chanteuse Édith Butler en vedette. L’activité très attendue et très courue (800 personnes en 2018) sera sous la présidence d’honneur de François Bergeron, directeur général, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg. Les billets sont en vente auprès des différents organismes d’aînés de Charlesbourg. Sur la photo, Vincent Dufresne (à gauche), conseiller municipal, Ville de Québec, et président de l’arrondissement de Charlesbourg, et François Bergeron, directeur général, de la Caisse Desjardins de Charlesbourg entourent Lise Boulanger, présidente des ARC.

Le Repos du Soldat Photo courtoisie

Le Comité du Coquelicot de la Légion Royale Canadienne (LRC), Filiale 265, a remis, le 29 mars dernier, un chèque de 1000 $ au projet « Le Repos du Soldat », projet pilote de développement de logement social avec soutien pour militaires vivants avec un syndrome post-traumatique. Le projet prévoit des logements favorisant la mixité sociale, des logements de transition dans les situations de stress ou de crises familiales, un milieu de vie favorisant la formation, le soutien et le mieux-être de ses résidents ainsi que des espaces non résidentiels dédiés à la vie communautaire des locataires. De gauche à droite, sur la photo : Pierre Gosselin, président de la Filiale 265, Linda Pelletier, présidente du projet Le Repos du Soldat, et Yvon Ouellette, président du Coquelicot.