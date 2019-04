La contraception naturelle... quel merveilleux moyen pour...

Je m’adresse à cet homme qui se plaint du nombre ainsi que du moment des relations sexuelles complètes qu’il a avec sa conjointe. Madame ayant décidé de suivre une méthode de contraception naturelle, cela limite leurs ébats dans le temps ainsi que dans le nombre. Elle justifie sa conduite par le fait que le couple a déjà deux enfants et que leurs moyens ne leur permettent pas d’en concevoir un troisième.

« Cher monsieur, vous nous parlez de vous et de vos frustrations de ne pouvoir faire l’amour quand ça vous plaît, et surtout d’avoir à le faire sur commande. Cela démontre, du moins de la part de votre femme, une grande méconnaissance de la biologie d’un partenaire masculin. Mais ce qui m’intéresserait encore plus de savoir, c’est comment votre conjointe vit cela, des relations sexuelles limitées et sur commande ? Semble-t-elle pleinement satisfaite de cette solution ? Est-elle frustrée elle aussi ? S’en porte-t-elle au contraire bien, voire mieux ?

Je me demande si votre épouse, après avoir eu les deux enfants dont elle rêvait, n’a pas décidé d’utiliser cette méthode de contraception justement pour limiter vos relations sexuelles ? Est-il possible que votre femme n’ait pas une grosse libido, ou encore qu’elle soit plus ou moins intéressée par votre façon de faire l’amour, et qu’elle se serve de cette méthode comme prétexte pour vous tenir éloigné et fuir les rapprochements ?

Serait-il possible aussi que son besoin de suivre à la lettre les recommandations de la secte à laquelle elle appartient soit une rationalisation cheap pour cacher soit son manque de désir sexuel, soit son attraction sexuelle faible envers vous, ou pire encore, son dégoût pour la façon dont vous faites l’amour ? La religion ayant le dos assez large pour cacher bien d’autres choses !

En tout état de cause, je me permettrai de jouer au devin en vous prédisant que bientôt, la pression deviendra si forte dans vos tuyaux, surtout avec la tentation présente autour, que vous irez probablement voir ailleurs et c’en sera fini de votre union. Tout cela est-il conscient ou inconscient chez votre conjointe ? Nul ne sait. Mais je reste convaincu qu’elle se cache quelque chose à elle même, comme elle vous cache quelque chose à vous. »

Tout ce que vous avancez peut avoir du sens pour expliquer ce cas. Mais il n’en reste pas moins, comme je le lui ai souligné à grands traits d’ailleurs, qu’en l’absence d’un véritable dialogue sur l’ensemble de la problématique, rien ne pourra changer. Et parmi les éléments que vous omettez de signaler, il y a l’incapacité avouée du monsieur d’aborder le sujet avec sa conjointe de peur de la froisser, et le fait que son adhésion à une pratique religieuse serait survenue « ...pour régler un autre problème ». En conclusion, plus le non-dit prendra de place dans leur vie, plus l’atteinte du terrain d’entente s’éloignera.