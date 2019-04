La ministre de la Sécurité publique visite le Centre des opérations gouvernementales

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s'est rendue au Centre des opérations gouvernementales (COG) très tôt ce matin.

Cette visite avait pour objet les pannes de courant qui perdurent depuis deux jours dans la banlieue nord de Montréal. Mme Guilbault a indiqué que tous les moyens sont mis en œuvre pour rétablir la situation. Des équipes d'Hydro-Sherbrooke et de la Green Mountain Power prêtent toujours main-forte aux équipes d’Hydro-Québec déployées sur le terrain.

Près de 110 000 abonnés étaient toujours privés de courant ce matin. Mme Guilbault espère que le problème soit réglé aujourd’hui ou demain au plus tard. «C’est difficile d’être précis pour le retour d’électricité. On parle de la fin de la journée, peut-être demain dans certains cas. Il y a des régions plus affectées que d’autres», fait-elle valoir.

Quand on lui a demandé pourquoi elle n'était pas sur le terrain, la ministre a indiqué que c’est la présence d’Hydro-Québec qui est importante, et que le travail des équipes à l’œuvre au COG l’est tout autant. «Ce sont les gens d’Hydro-Québec qui sont les premiers intervenants dans ce genre de situations. Ce sont eux qui ont les capacités et l’expertise de rebrancher l’électricité.»

«Ils se sont rapidement déployés, hier [mardi]», explique-t-elle, ajoutant que le COG est un pont important avec les municipalités et les divers organismes concernés. «Ils s’assurent de déployer le soutien nécessaire et ils s’assurent de la santé et la sécurité de tous», ajoute la ministre.