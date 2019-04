La sage décision de Fortin

Le libéral André Fortin a pris un peu tout le monde par surprise en annonçant qu’il ne briguerait pas la chefferie du PLQ.

Pourtant, jusqu’à ce revirement, tous s’entendaient pour dire que l’affaire était pratiquement dans le sac. Bien sûr, le nom de sa collègue Dominique Anglade était fréquemment évoqué, mais il était clair qu’André Fortin était loin devant.

Organisation, appui des députés et des militants, tout y était.

Choix logique

Il faudrait être fou pour critiquer le jeune père de famille d’avoir choisi de ne pas sacrifier les années les plus importantes de la vie de ses enfants en ce qui concerne la nécessité d’une présence parentale soutenue.

Et surtout, ne tombez pas dans le piège de chercher de midi à quatorze heures s’il n’y aurait pas d’autres motifs obscurs, comme la peur de perdre, le manque d’appuis, des squelettes dans le placard, etc.

Non, André Fortin a été transparent et honnête. On raconte qu’au cours des dernières semaines, il sacrifiait déjà la majorité du temps qu’il aurait pu passer avec sa famille pour aller sur le terrain, rencontrer les militants et prendre la température de l’eau. Malgré son enthousiasme, cet aspect l’affectait.

Santé

Puis, comme un ultime signal, l’une de ses deux jeunes filles a connu un épisode fort inquiétant lors duquel on a craint pour sa santé. Heureusement, on dit que tout est rentré dans l’ordre, mais on peut aisément comprendre l’ancien ministre des Transports d’avoir considéré cette frousse comme un rappel de l’importance d’être présent pour sa famille.

Avant même son accession au Conseil des ministres de Philippe Couillard, j’ai été parmi les premiers à souligner tout le potentiel que recelait André Fortin. Les qualités qu’il possédait alors et qu’il possède aujourd’hui ne pourront que s’accroître au cours des prochaines années. Il a bien du temps devant lui. Mais pour l’instant, il prend la bonne décision.