La série De garde 24/7 primée à New York

L'équipe de la série documentaire «De garde 24/7» a décroché une Médaille d'or lors du gala des New York Festivals International TV & Film Awards, où plus de 50 pays étaient représentés.

Offerte sur les ondes de Télé-Québec, la production télé qui s'intéresse aux coulisses de la médecine en milieu hospitalier est sortie gagnante dans la catégorie «Documentary – Social Issues» lors de l'événement tenu mardi à Las Vegas.

«C'est déjà un honneur de voir notre travail apprécié par le public et par nos pairs. Ce prix international démontre que le sujet et l'humanité qui se dégage de la série peuvent toucher tout le monde et dépasser les frontières du Québec», a laissé savoir dans un communiqué Luc Wiseman, producteur et président d'Avanti Groupe.

Le travail nécessaire à la cinquième saison de l'émission De garde 24/7, gagnante de sept prix Gémeaux, est déjà commencé dans les couloirs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. Le résultat sera dévoilé à l'hiver 2020.

Tous les épisodes diffusés sont disponibles à l'adresse telequebec.tv.