Le bonheur de l’échec

Ça m’a sauté en pleine face. C’était tellement évident.

Tellement gros. Immanquable. Il devait être 10 heures 40 hier matin à TVA Sports, quand le visage souriant et satisfait, béat de bonheur, de Geoff Molson est apparu sur l’écran.

Il attendait les joueurs du Canadien, ses joueurs, après le dernier match contre les Maple Leafs de Toronto. Les gros high five ou encore le poing fermé tendu à un mignon CH qui touchait son poing avec le sien. Et ce sourire. Ce sourire.

C’était samedi soir. Ça ne faisait pas tout à fait 24 heures que le Canadien était éliminé des séries éliminatoires. Exclu du bal du printemps. Échouant à faire partie des 16 équipes honorables qui vont se disputer la coupe Stanley.

C’était samedi soir, l’échec était tout frais en tête et pourtant, le propriétaire suintait de satisfaction.

Ryan Poehling venait de marquer trois buts, les fans seraient heureux, les tickets allaient se renouveler à un bon rythme et, la saison prochaine, on allait pouvoir passer une petite augmentation en douce aux clients.

Après tout, le Canadien a échoué, mais le propriétaire est satisfait. Grâce aux joueurs qui se sont défoncés, le spectacle a été bon. À Montréal, on ne demande plus de gagner la coupe, on ne demande plus d’atteindre la finale, on ne demande plus le carré d’as, on ne demande même plus de participer aux séries.

En fait, tout ce qu’on demande, c’est que les p’tits gars ne parlent pas.

Du bon Bergevin

Marc Bergevin est donc arrivé souriant et détendu devant les journalistes. L’an dernier, son propriétaire, l’air sérieux et déterminé, était à ses côtés. Cette saison, pas besoin de propriétaire. Tout le pays savait depuis samedi soir que Geoff Molson était satisfait, heureux et content.

Il est où le stress quand le boss est content ?

Bergevin a été bon. Il a souligné que c’était un échec d’avoir raté les séries. Ses arguments de vente étaient les bons. Amélioration de 25 points (faut dire que ça partait de tellement creux et minable que le CH n’a pas fait les séries malgré ce bond), bonnes transactions qui ont donné Max Domi et Tomas Tatar, Carey Price qui est redevenu Carey Price et un bon capitaine en Shea Weber.

Dans ce temps-là, quand il se sent en sécurité, Bergevin devient un virtuose. Il a esquissé en deux pas de danse le dossier Jonathan Drouin « qu’on va aider en lui donnant des outils ». Pourquoi alors ne pas l’avoir aidé quand Jonathan Drouin à lui seul aurait pu entraîner le Canadien dans les séries ?

Et c’est quoi les outils ? Un psy ? Une nouvelle blonde ? Un prof de yoga ?

Pour le reste, Bergevin a été charmant et convaincant. Comme on l’aime. Il se peut fort bien que son équipe se soit effectivement améliorée en cours de route et ait acquis cette maturité nécessaire aux vraies bonnes équipes. Il le faut parce que Carey Price a lancé un message très clair : « La fenêtre d’opportunité pour gagner la Coupe Stanley est très étroite. Va falloir gagner et vite », a-t-il lancé aux journalistes.

C’était dit à l’intention des joueurs autonomes qui seraient intéressés à venir jouer à Montréal. Mais le message est valable pour son directeur général. Ça peut se traduire par « on ne peut plus niaiser avec le puck ».

Une série de clichés

J’ai beaucoup d’admiration pour tous ces confrères qui ont fait le pied de grue pour recueillir les paroles divines. Dans la chaleur d’un vestiaire bondé, avec les projecteurs, les flashes des caméras, quand vingt ou trente journalistes poussent pour tendre un téléphone pour enregistrer une phrase mal entendue dans la cinquième rangée de la meute, les déclarations prennent une importance faussée par le contexte.

Quand on les écoute à la radio avec Georges Laraque pour les commenter, elles prennent leur vrai sens. Une suite de clichés enregistrés à l’avance sur une cassette. Les joueurs sont bons garçons, ils ne mentent pas, ils disent ce qu’il faut pour ne pas avoir de problème. Pour ne pas provoquer de réaction.

Comme par hasard, les deux seuls qui ont sonné un tout petit peu les cloches sont Carey Price et Shea Weber. Les deux sont intouchables et ils le savent.

Les autres ont dit ce qu’il fallait dire et c’est bien correct ainsi.

J’ai de l’admiration parce que je sais à quel point c’est un travail ingrat que d’attendre des minutes interminables qu’un joueur se pointe en sachant que la moindre phrase sera reprise par tous les médias. J’entendais mieux les commentaires de Jonathan Drouin à la radio que Mathieu ou Jo dans le vestiaire.

Mais eux avaient le feeling du moment, ils pouvaient sentir la tension ou le calme d’un joueur, l’émotion de Charles Hudon à qui on a laissé de faux espoirs pour la prochaine saison.

Mais le bilan, le fameux bilan n’était qu’un spectacle de relations publiques. Le bilan, il avait été fait samedi soir dans le corridor à la sortie de la patinoire. Geoff attendait ses joueurs avec un sourire reconnaissant. Marc Bergevin et Claude Julien ont eu droit à ce sourire eux aussi.

Je vous rappelle si vous l’avez oublié que le Canadien ne participe pas aux séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans.