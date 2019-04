L’ex-ministre Jane Philpott songe à joindre un autre parti politique

OTTAWA | Justin Trudeau n’a pas fini d’entendre parler de SNC-Lavalin et de Jane Philpott. L’ex-ministre libérale vedette songe sérieusement à se présenter sous une autre bannière aux prochaines élections fédérales.

Dans une entrevue accordée au Journal, Mme Philpott confirme avoir été approchée par des partis politiques fédéraux, sans vouloir les nommer.

Le Parti vert et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont toutefois déjà déclaré publiquement leur intérêt pour l’ex-présidente du Conseil du Trésor.

« Je n’ai pas encore pris ma décision, mais c’est possible [que je me joigne à l’un de ces partis] », a-t-elle affirmé mercredi.

« Je vais prendre les prochaines semaines pour en discuter avec mon mari, ma famille, mes concitoyens », a-t-elle ajouté dans un entretien réalisé entièrement en français.

La docteure Philpott ne voit pas d’inconvénient à réchauffer les banquettes de l’opposition, un résultat probable si elle choisit de se présenter pour les Verts ou le NPD en octobre prochain.

« Je ne suis pas ici pour le pouvoir. Je suis ici pour représenter les citoyens de Markham–Stouffville de la meilleure façon possible », a-t-elle soutenu.

SNC-Lavalin

Jane Philpott et l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould ont été exclues du caucus libéral la semaine dernière.

Les deux alliées ont toutes deux démissionné de leur poste de ministre dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

Mme Wilson-Raybould accuse Justin Trudeau et son entourage de l’avoir soumise à de la pression inappropriée dans le but de la convaincre d’aider le géant du génie à éviter un procès criminel pour fraude et corruption.

Relations tendues

Maintenant que la poussière retombe tranquillement, Jane Philpott se dit toujours « triste » de la tournure des événements. « Les dernières semaines ont été très difficiles », soupire-t-elle.

Un sentiment qu’amplifient ses relations tendues avec ses ex-collègues libéraux, qui sont nombreux à l’accuser de saboter leur chance de réélection.

Dans les couloirs du parlement, Mme Philpott entend « des choses pas très gentilles » à son sujet, a-t-elle confié.