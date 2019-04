L’horloge monumentale du Jura n’est plus sous garantie

La garantie est échue pour l’horloge du Jura, ce qui fait que les coûts d’entretien de 15 500 $ par an seront dorénavant entièrement à la charge de la Ville de Québec.

Ainsi, entre 2014 et 2017, selon les chiffres obtenus par Le Journal par l’entremise de l’accès à l’information, la Ville n’a jamais déboursé plus de 9400 $ pour l’entretien.

Mais en 2018, la facture a grimpé en flèche, pour atteindre 15 500 $. Cela inclut l’entretien de la cage, les coûts reliés à l’accès à l’intérieur et la télémétrie.

« La garantie étant terminée depuis 2018, l’ensemble des frais liés à l’horloge sont depuis ce temps entièrement à la charge de la Ville, ce qui explique l’augmentation entre 2017 et 2018 », a affirmé le porte-parole de la Ville David O’Brien.

À ces frais s’ajoutent les factures d’énergie. Pour préserver le mécanisme délicat de l’horloge, il faut maintenir une température et un taux d’humidité adéquats à l’intérieur de la cage de verre.

Un système mécanique a donc été installé pour chauffer, climatiser et déshumidifier l’enceinte abritant l’horloge.

La municipalité explique que l’horloge n’a pas de compteur électrique individuel. Mais elle est tout de même en mesure d’estimer les coûts annuels « en fonction des composantes mécaniques et des besoins ».

Plus de 600 000 $ depuis 2014

En tout, l’installation de l’horloge du Jura a coûté 535 000 $. Si on ajoute les frais pour l’entretien et ceux pour le chauffage, la facture s’élève maintenant à plus de 600 000 $.