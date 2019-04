Ottawa doit être plus « flexible » selon le CPQ

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) presse Ottawa de faire preuve de « flexibilité » pour que le montage financier du réseau de transport structurant de la Ville de Québec soit bouclé le plus vite possible.

« Le temps presse. Ça prend une solution rapide. On ne peut pas retarder la décision, surtout qu’on va bientôt être en période électorale. Ça insécurise les parties prenantes », a insisté Yves-Thomas Dorval, PDG du CPQ, en entrevue avec Le Journal.

Ce dernier devait effectuer cette sortie mercredi matin en conférence de presse en compagnie de représentants de parcs industriels, de sociétés de gestion immobilières et de sociétés d’avocats. Or, l’événement a été annulé à cause de sa concomitance avec le rassemblement des chauffeurs de taxi dans le secteur de l’Assemblée nationale.

Critères trop restrictifs

Reprenant les arguments de la Ville et du gouvernement du Québec, le dirigeant du CPQ pense que la municipalité ne devrait pas être pénalisée par les critères trop restrictifs du programme fédéral des infrastructures. Cette enveloppe de 5,2 milliards $, sur 10 ans, est distribuée selon l’achalandage. Or, ce critère désavantage Québec et fait en sorte qu’il manque toujours 800 millions $ sur la table pour le financement du mégaprojet de 3,3 milliards $.

« Ça prend de la créativité et de la flexibilité par rapport aux programmes existants, a suggéré Yves-Thomas Dorval. Si on veut attirer les touristes, les familles et la main-d’œuvre à Québec, ça prend un réseau structurant. »

Qualité de vie

Outre l’argument économique, ce dernier a insisté sur l’amélioration projetée de la qualité de vie des citoyens à la suite de l’avènement du réseau. « Sur certains trajets, on note que les usagers pourraient gagner 20 minutes par déplacement. Qui ne serait pas heureux de gagner 40 minutes par jour en transport ? » s’est-il demandé.

M. Dorval a noté « la bonne volonté » qui s’est dégagée des derniers pourparlers entre Ottawa et Québec au sujet du réseau structurant. « On se réjouit des discussions constructives, mais là, ça presse », a-t-il réitéré.