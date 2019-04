Québec : Un présumé fraudeur pris sur le fait à la banque

La vigilance des employés d’une banque de Québec a permis de mettre fin au manège d’un jeune homme de 21 ans qui tentait pour la troisième fois d’emprunter un important montant d’argent en se servant d’une identité volée.

Le suspect dans la vingtaine a été placé en état d’arrestation à même l’établissement de la Banque TD du 8555, boulevard Henri-Bourassa dans le secteur de Charlesbourg, un peu après 11 h mercredi.

Selon le Service de police de la Ville de Québec, l’homme s’était présenté plus tôt à l’institution bancaire et avait entrepris des démarches pour ouvrir un compte et ensuite emprunter plusieurs milliers de dollars.

Ce sont les pièces d’identité présentées par le suspect qui ont mis la puce à l’oreille des employés de la succursale puisque les documents semblaient contrefaits.

Ces derniers présentaient l’image de l’homme, mais le nom et les autres informations correspondaient à une innocente victime, à qui on a vraisemblablement volé l’identité, ont ensuite découvert les policiers.

Le suspect, un Québécois qui ne réside pas à Québec, était toujours dans un bureau de la banque quand la police a été avertie. Sur place, il a résisté «fortement à son arrestation», relate le porte-parole du SPVQ, David Poitras. Aucun patrouilleur n’a été blessé.

L’enquête a permis d’établir que l’homme aurait fraudé avec succès deux autres institutions bancaires de la région de Québec, la veille, pour un montant de plusieurs milliers de dollars qui n’a pas été précisé.

En fin d’après-midi, le présumé fraudeur était toujours rencontré par des enquêteurs. Il pourrait faire face à des accusations de fraude et de vol d’identité jeudi.

«Nous demandons aux institutions bancaires de faire preuve de vigilance lorsqu’un nouveau client se présente à leur institution afin d’ouvrir un compte et d’emprunter un important montant d’argent en vérifiant avec attention les pièces d’identité fournies», a ajouté M. Poitras.