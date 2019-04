Elle souffre d’une douleur à l’œil, les médecins découvrent quatre abeilles sous sa paupière

Si la vue d’une abeille vous terrorise, imaginez en avoir quatre directement sous votre paupière! C’est ce qui est arrivé à une Taïwanaise: des médecins ont retrouvé plusieurs petits insectes cachés dans son œil, qui se nourrissaient de ses larmes.

Les maux de la pauvre femme auraient commencé après une visite au cimetière. Tandis qu’elle y arrachait de mauvaises herbes sur une tombe, la victime aurait reçu ce qu’elle croyait être du sable dans l’œil.

Un peu plus tard, après être rentrée chez elle et s’être rincé les yeux, elle aurait ressenti une vive douleur à l’œil gauche, celui-ci se mettant à enfler et à produire d’abondantes sécrétions.

Elle s'est donc rendue à l’hôpital, où le Dr Hung Chi-ting, un ophtalmologue du Fooyin University Hospital de Taïwan, a découvert ce qui se cachait sous la paupière de la femme... rien de moins que quatre très petites abeilles de la famille des Halictidae, aussi connues sous le nom d’«abeilles de la sueur».

«Sous le microscope, je les ai lentement retirées, les unes après les autres», a-t-il précisé dans des propos rapportés par le New York Times, ajoutant que les abeilles étaient encore vivantes au moment de l'intervention.

Bonne nouvelle pour la dame, toutefois: elle devrait guérir complètement, selon CNN, entre autres parce qu’elle s’est abstenue de frotter son œil. Elle aurait ainsi laissé les insectes intacts, évitant une infection sérieuse, voire la perte de son œil.

Se nourrissant notamment de sueur et de larmes en plus du traditionnel pollen, ces minuscules abeilles peuvent mesurer de 3 à 10 millimètres.