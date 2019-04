L’astronaute David Saint-Jacques est le premier Québécois à avoir effectué une sortie dans l’espace. Rivée à mon écran, je le regardais flotter dans l’univers avec son immense scaphandre blanc, la planète Terre à ses pieds. C’était beau, magique et envoûtant, mais aussi fort inquiétant.

Comme tant d’autres, en le voyant avec sa collègue Anne McClain, astronaute américaine, je retenais mon souffle pour qu’il ne leur arrive rien de dangereux. C’était en direct et c’était pour vrai, là, sous nos yeux. Frissons garantis !

Fierté

Un Québécois dans l’espace. Quel exploit et quelle fierté ! Le Québec, une toute petite nation en termes de population, mais débordante d’êtres d’exception. Nous avons la communauté artistique de très loin la plus foisonnante et talentueuse au Canada. Depuis des décennies, de Félix Leclerc à Gaston Miron et Jean-Marc Vallée, en passant par Leonard Cohen et Céline Dion, plusieurs de nos artistes ont franchi les frontières avec un immense succès.

Nous produisons de grands auteurs, de grands intellectuels, de grands peintres et de grands scientifiques. Je n’oublierai jamais ce moment où, lors de mon premier voyage à Paris, moi, jeune étudiante émerveillée par toute cette beauté, je me suis arrêtée chez un bouquiniste au bord de la Seine.

J’ai tout de suite vu un recueil de poèmes de Leonard Cohen. J’ai demandé au bouquiniste s’il savait qui était Leonard Cohen et s’il savait qu’il était montréalais et québécois. Oh là là ! Mauvaise question ! Le bouquiniste m’a rabrouée illico : « Mais ma p’tite dame, tout le monde sait qui est Leonard Cohen ! » Eh oui ! Toute la planète, quoi. Ce monsieur parisien avait bien raison. Une belle leçon à retenir.

Planète

Cette même planète, David Saint-Jacques, un Québécois, a pu enfin l’admirer dans son entièreté comme nous ne la verrons jamais nous-mêmes. Merci de nous faire rêver à l’immensité de l’univers et, ce faisant, de nous rappeler que nous y existons, nous aussi.