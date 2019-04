[VIDÉO] Cassandra Bouchard nous montre les plus belles trouvailles de friperies de sa garde-robe

La Youtubeuse Cassandra Bouchard est connue pour son style original et sa facilité à dénicher des morceaux incroyables en friperie. On avait TRÈS hâte de voir en personne ses pièces les plus uniques!

Elle a aussi avoué avoir volé emprunté quelques vêtements à ses BFFs, dont Noemie Lacerte.

Dans cette vidéo, elle nous révèle comment s'assurer qu'une paire de jeans vintage nous fasse de belles fesses, comment se faire un «crop top» maison, et les souliers dont elle ne peut se passer.

Voyez tout cela, et plus ici:

