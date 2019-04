LAPOINTE, Murielle Cloutier



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1er avril 2019, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédée madame Murielle Cloutier, épouse de monsieur Yvon Lapointe, fille de feu madame Lucienne Métivier et de feu monsieur Philippe Henri Cloutier. Elle demeurait à Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Sylvie, Gaétane (Dany Blouin) et Stéphane; ses deux petits-fils Philippe et Jean-François Bédard; leur père Réal; son frère feu Gaétan Cloutier (Nicole L'Heureux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: feu Floriant, Louisette (Jean Barbeau), Denise (Claude Caumartin), Marcel, feu André (Lise Giguère), Huguette (Albert Tessier), Ginette, Nicole et feu Suzanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, tout spécialement ses cousines de la famille Côté, Denise, Gisèle et Francine, et ses ami(e)s. Merci à tout le personnel de la cardiologie de l'Hôpital St-François d'Assise et de la cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Merci aussi à tout le personnel de la Résidence Myriade où elle demeurait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.