CORRIVEAU GUILLEMETTE

Jeannette Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée notre mère, madame Jeannette Roy. Elle était l'épouse en 1ères noces de notre père feu Daniel Corriveau et en 2es noces de feu Oliva Guillemette. Elle était la fille de feu Narcisse Roy et de feu Martine Bélanger. Elle demeurait à St-Nazaire avant de passer les 9 dernières années de sa vie au Manoir de la Montagne de St-Malachie.La famille recevra les condoléances auvendredi le 12 avril 2019 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rémy (Carole Michaud), Lisette (Julien Carrier), Alain (Jacinthe Guénette), Lianne (André Dupont), Denise (Richard Blais), Gemma (Gilbert Nolet), Nicole (Jean-Marie Drouin), Jean-Luc (son amie Diane Breton), Yvette (Benoit Vir) et Lorraine ainsi que ses petits- enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Aline (feu Raymond Labonté), Louisette (feu Marcel Sénécal), feu Raymond (feu Lina Ferland), Francine (Jacques Bergeron) et Donald ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Roy et Corriveau. Merci à l'équipe de Manoir de la Montagne et à la docteure Michelle Berger pour les bons soins prodigués à notre mère ainsi qu'à madame Lucienne Fillion pour son amitié. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Nazaire) 63, rue Principale, Saint-Nazaire (Québec) G0R 3T0. La direction des funérailles a été confiée à la