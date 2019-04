LECLERC, Louise Girouard



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 1er avril 2019, entourée de l'amour de ses enfants, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédée madame Louise Girouard, épouse de monsieur Roger Leclerc. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Girouard laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Michel (Cathleen Routhier), Danielle (Karl Lachance), feu Yves; ses petits-enfants: Catherine Papin (Éric Morin); Jonathan (Arianne Dufour) et William Leclerc. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Denis (Colette Bureau), Patrice (Hélène Bédard), Pierre (Christine Lebel), Diane (Élie Cattiaux), feu Annette (feu Gérard Marois), Céline (feu Sylvio Beaulieu), Lise (Maxime Tremblay), Manon (André Corbeil); de la famille Leclerc: feu Oscar (feu Lilly Pagé), feu Marcel (Yolande Lavoie), feu Gilles-André, Aline (feu Roger Campagna), feu Jeannette (Gilbert Bureau), feu Germaine (feu Jean Pagé), Pierrette. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com