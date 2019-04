FORTIER, Benoit



Au CHUL de Québec, le 4 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Benoit Fortier, conjoint de madame Louise Thomassin. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 13h au salon commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod-Robert. Monsieur Fortier laisse dans le deuil sa conjointe madame Louise Thomassin ; sa sœur et ses frères : Françoise (feu Jean-Louis Auclair), Guy (Raymonde Lehouillier), Jean-Paul (Florence Leclerc), Louis-Paul (Marie-Paule Auclair), Jean-Jules (Annette Paquet) et Jean-Yves ; sa belle-sœur Christiane Lehouillier (feu René Fortier) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thomassin : Louis-Georges (Suzanne Dubé), Michel (Diane Bédard) et Suzanne (Réjean Clavet) ; son filleul Nicolas Fortier qu'il aimait tant ; son fidèle ami Florent Verret, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Roger Fortier (feu Irène Girard) et de feu André Fortier. Un chaleureux remerciement à tout le personnel et les intervenants de l'unité de soins du 2ème étage et à toute l'équipe des soins palliatifs du 4ème étage du CHUL de Québec, pour l'attention portée à Benoit et pour les merveilleux soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca