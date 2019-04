BABIN, Émile



À l'Hôpital Laval, Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Émile Babin. Né à Québec, le 28 février 1947, il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Jean et de feu monsieur Arsène Babin. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 12 avril 2019 de 19 h à 21 h. Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Babin laisse dans le deuil sa fille Chantale Côté (Nicolas Renaud); ses frères: Léo (Ginette Gaboury), Réal (Nicole Roy), Claude (Diane Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie tout le personnel de l'Unité Coronarienne de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), Site : www.fondation-iucpq.org, Tél. : 418-656-4999. Les funérailles sont sous la direction de