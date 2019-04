BROCHU, Hélène



Entourée de l'amour des siens, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 avril 2019, est décédée madame Hélène Brochu. Elle était la fille de Joseph Brochu et de Jeanne Roy et l'épouse de feu Fernand Vallières, tous de Saint-Henri de Lévis.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Louis Cauchy), ses fils: Michel (Claudine D'Anjou) et Marcel (Louise Pagé). Elle est allée rejoindre sa fille Lyne. Elle était très attachée à ses trois petits-enfants: François, Simon et Laurie Vallières et elle a eu la chance de connaître ses arrière-petits-enfants: Laurent et Hadrien. Issue d'une famille nombreuse, elle laisse en outre aujourd'hui dans le deuil sa sœur Jacqueline, ses belles-sœurs: Estelle Brochu et Kathleen Brochu, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille accueillera les témoignages de sympathie àde 13 h à 14 h.Un buffet sera servi par la suite et les échanges se poursuivront jusqu'à 18h. Votre soutien peut se traduire par un don à l'organisme Cancer-Assistance du Québec, 111 rue Lavallée, Saint-Philippe(Québec) J0L 2K0. Tél. (866) 640-0900