BÉLANGER, Antonia Thibault



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 27 mars 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Antonia Thibault, épouse de feu monsieur Benoit Bélanger. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Raymond Genois), Clarence (Diane Rouleau), Jacqueline (Yves Nolin) et Réanne (François Olivier); ses petits-enfants: Nadia, Sylvain et Marie-Pier Genois, Michaël et Anne-Marie Nolin, Antoine Olivier et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Soléann, John, Lexa, Ophélie, Maïna et Alexandre; sa soeur Jacqueline Thibault; son beau-frère Raymond Bélanger (Marielle Bellehumeur); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 9h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, section Charny.