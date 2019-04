TANGUAY, Claudette



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 5 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Claudette Tanguay, fille de feu madame Mathilde Huard et de feu monsieur Roland Tanguay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal, Alain (France Mantas), Michel (Sylvie Sanfaçon), Lyne (Serge Lalonde) et ses petits-enfants: Éric, Cathy, Jean-Christoph, Félix-Antoine, Alexandre, Maxim, Jessica; ses arrière-petits- enfants, sa sœur Nicole ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Une cérémonie privée aura lieu en présence de sa famille. Nous remercions tout le personnel de l'hôpital Laval pour les bons soins reçus et particulièrement son infirmière Geneviève. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Tél: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca et Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org.