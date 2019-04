ROY, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Roy, fils de feu Amédée Roy et de feu Diana Auger. Il demeurait à Lévis. Il était le frère de: feu Lionel (feu Jeannine Langlais), feu Roméo (feu Béatrice Jacob), feu Jeannette (feu Moïse Fournier), feu Yolande (feu Jean-Louis Thivierge), feu Thérèse (feu Robert Thivierge) et feu Maurice (Monique Roy). Il laisse dans le deuil ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera auL'inhumation des cendres aura lieu à un date ultérieure au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.