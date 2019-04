BLOUIN, Alice Breton



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël, le 6 avril 2019, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Alice Breton, épouse de monsieur Jean-Claude Blouin. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Breton et de feu dame Marie-Ange Gagnon. Elle demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de St-Vallier, 369, rue de l'Église, St-Vallier-de-Bellechasse (QC) G0R 4J0, jour des funérailles, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Claude, ses enfants: Marie-Claude (Florent Pouliot), Yves (Elena Lehoux), Hélène (Jean Montminy); ses petits-enfants: Carl (Catherine Houde), Steve (Ester Slater), Vickie (Loïc Razafindretsa), Maxime et Alyson (enfants d'Elena), Miguel (Vanessa Roy), Marie-Ève (Cédric Boeykens), Frédérique (Patrick Martel), Roxanne (Alexandre Fortin); ses arrière-petits-fils: Dereck, Dylan et Issak, Maxime et Raphaël (enfants de Vanessa); ses frères et sœurs: Gertrude (Léopold Allaire), feu Jean-Marc (Huguette Canac-Marquis), Charles (Rolande Maltais), Dominique, Claire, Noëlla, Louise (Luc Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Pauline (feu Paul-Émile Breton), Gilberte (feu Maurice Blanchette), Denis (Marion Pouliot), Yvonne (Johny Pouliot); ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à l'Hôpital Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse, ainsi qu'au personnel du Foyer de St-Raphaël. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la