VEILLEUX, Réjane Morissette



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le vendredi 5 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Réjane Morissette, épouse de Henri Veilleux et fille de feu Georges Morissette et de feu Yvonne Rancourt. Elle demeurait à la Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges.où la famille recevra les condoléances à compter de 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière l'Assomption. Elle laisse dans le deuil outre son époux, monsieur Henri Veilleux; ses enfants: feu Jacques (feu Martine Lagacé), feu Hubert (Carole Turcotte), feu Marcel et Henri jr.; ses 6 petits-enfants: Carl, feu Ève, Luc, Jean, Claude, Christine et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Gaston Morissette (Yolande Veilleux). Elle était la belle-soeur de feu Robert (feu Rachel Rodrigue et Gaby Veilleux (feu Raymond Lachance). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CISSS-CA à Saint- Georges ainsi que le personnel de l'hôpital Laval de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8, pour l'hôpital Saint-Georges.