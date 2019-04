COUTURE, Rollande Simard



Au CHSLD Nouvelle Beauce Saint-Isidore, le 5 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Rollande Simard, épouse de feu monsieur Marcel Couture, fille de feu Hervé Simard et de feu Alice Bonneville. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Monique Thivierge), Luc (Mélissa Ouellet) et Suzie (Mathieu Morin); ses petits-enfants: Cinthya Paradis (Pierre-Luc Gagné), Karl et Sara Couture (Carl Gosselin), Samy-Jos (Nicolas Loignon), Stéphanie (Maxime Leblond), Océane (Kevin Canuel), Mégane, Alyson et Mélanie Couture; ses arrière-petits-enfants: Coralie, Zachary, Émy-Ève, Meyson et Jakob; ses frères et soeurs: Marie-Claire (Dominique Roy), Marguerite, feu Reinette (feu Jean-Louis Langevin), feu Louise (feu Denis Marcoux), Gérard (Laurette Marcoux), Ronaldo (feu Juliette Langevin et Ghislaine Breton), Rose-Andrée (Gaétan Denoncourt), feu Roland (Jocelyne Perreault) et Gilles (feu Gaétane Larivière); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture: feu Joseph-Arthur (Blandine Pouliot (Pierre Guay)), Gérard (Isabelle Mercier), Jean-Pierre (Diane Pouliot), Léonce (Irène Boucher), Noël (Louiselle Maheu), Élisabeth (feu René Bilodeau et Sylvain Bouchard) et Cécile (Marc-André Roy); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel du CHSLD Nouvelle Beauce Saint-Isidore. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Groupe d'accompagnement Jonathan (www.groupejonathan.ca). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial.