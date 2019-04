LACROIX, Raymond



AU CHUL de Québec, le 28 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raymond Lacroix fils de feu monsieur Joseph-Achille Lacroix et de feu madame Jeanne D'Arc Lamothe. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Lacroix laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Cécile (feu Charles Hardy), Jeanne D'Arc (feu Jules Bertrand), Juliette (feu Gilles Bourgoing), Gérard, Valmont (Colette Laperrière) et Jeannine (Marc Savard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel hospitalier du CHUL, département gériatrique, pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h30 à 15h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec), H1N 1C1. https://pq.poumon.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon funéraire.