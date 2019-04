ROCHETTE, Adrien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Adrien Rochette, époux de feu Simonne Gilbert, fils de feu madame Alice Murray et de feu monsieur Philippe Rochette. Il demeurait à St-Gilles.Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Nathalie Thibault), Suzanne, Louis (Élisabeth Fillion), Michèle (André Castonguay) et Simon (Sonya Tremblay); ses petits-enfants: Jean-François (Katherine), Mélissa (Charles), Alexandre (Roxanne), Benoît, Audrée-Anne, Daniel (Josianne), Geneviève, Catherine, Philippe (Marie-Hélène), Renaud (Jennyfer), Rémy (Alexandra), Christopher, Shany et Lydia; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Loïc, Raphaël, William, Arthur et Léon; ses frères et sœurs: Alma (feu Jean-Yves Robitaille), feu Denise (feu Marc Bilodeau), Claude (Rosanne Létourneau), Louise (Jean Voyer), Yves (Bruno Gagnon) et feu Roger (Pierrette Lajoie). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Gilles de Lotbinière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc Téléphone : 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.