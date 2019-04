MAYRAND, Marcel



À l'IUCPQ, le 27 mars 2019, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marcel Mayrand, fils de feu dame Alexina Naud et de feu monsieur Agenor Mayrand. Il était l'époux de feu dame Jacqueline Naud. Il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil ses filles : Ghislaine (Carl Gagnon) et Maryse (Jean Lambert); ses petits-enfants : André Boivin (Monique), Sonia Boivin (Martin), Christophe Lambert (Claudie) et David Lambert (Anick); ses arrières petits-enfants : Rosalie Boivin, Magalie Boivin, Benjamin Boivin, Alexandre Lemieux, Roxanne Lemieux, Samuel Lambert, Mathieu Lambert et Liam Lambert; son arrière arrière-petit-fils Branlen Boivin; sa belle-sœur Germaine Langlois (feu Gaston Mayrand), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autre parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Herménégide, Charles-Auguste, Antonio, Narcisse, Adrien, Gaston, Roland, Jean-Paul, Yvette, Cécile et Pauline. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ, département des soins palliatifs pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél. :418-656-4999.