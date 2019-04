GUAY DELAFONTAINE, Huguette

Au CHSLD de Lévis, le 1er avril 2019, à l'âge de 72 ans et 1 mois, est décédée madame Huguette Guay, épouse de feu monsieur Jean-Paul Delafontaine, fille de feu madame Jeannette Guilbeault et de feu monsieur Adalbert Guay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Alain Delafontaine (Mélissa Nadeau); ses frères et sa sœur : Adalbert (Lucette Bisson), feu Claudette, André (feu Marcelle Bilodeau), Pierre (feu Lise Lanthier) et Richard (Francine Boivin); ses neveux et sa nièce: Patrick (Johanne Larocque), Danny (Lynda Leclerc), feu Steve, Bryan (Valérie Ruel), Anne-Marie et Jean-Philippe, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 15h à 18h.La mise en terre aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie.