CLAVÉ, Gilbert



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 22 mars 2019, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gilbert Clavé, époux de madame Nicole Prince, fils de feu madame Clara Clément et de feu monsieur Albert Clavé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Prince, ses frères et sœurs Édith (feu Victor), Alouis (Christine), Liliane (Gilbert), feu Bernard, feu Miguette (feu Albert), Georgette (feu Rudy); les enfants de son épouse Linda Bussières (Michel Pelletier), Serge Bussières (Kathleen Watson), feu Éric Bussières; les petits-enfants Caroline (Steve), Dominic (Maxyme), Suzie (Nicolas), Jérémie (Yancy), Carolane et Érika; un arrière-petit-fils Olivier. Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles sur place.