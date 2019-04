THÉRIAULT, Denise



À l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 4 avril 2019, est décédée à l'âge de 86 ans et 2 mois, dame Denise Thériault, fille de feu monsieur Joseph-Saluste Thériault et de feu dame Marie-Anne Deschênes. Native de Saint-Jean-Port-Joli, elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à lade 13h30 à 14h50.et de là les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle était la soeur de : feu Fleur-Ange (feu Albert Lévesque), feu Fernand, feu Fernande (feu Gonzague Gagnon), feu Jean-Paul (feu Thérèse Côté), feu Rachel (feu Philippe Roy), feu Aline (feu Charles Lafrance), feu Gaston (feu Jeannine Rouillard), feu Lina (Télesphore Forgues), feu Yolande. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire