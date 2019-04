GAGNON DUBÉ, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 94 ans et 8 mois est décédée madame Rita Gagnon épouse de feu monsieur Jean-R. Dubé. Elle était la fille de feu dame Marie-Anna Dubé et de feu monsieur Josaphat Gagnon. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Claude (Hélène Lord), Francine (Yvon Lord), Louise (Gervais Roussel), Suzanne (André Richard), Richard et Lyne (Dominique Lord); ses petits-enfants: Marie-France, Jean-François, Stéphanie, Annick, Louis-Philippe, Isabelle, Jean-Philippe, Mélissa, Michael, Félix et Gabriel; leur conjoint(e) ainsi que 19 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de: Gisèle (feu Philippe-Aubert Gaulin), feu Gemma et feu Jean-Paul (Jacqueline Robichaud). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire