PORTELANCE, Adélard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Adélard Portelance, conjoint de madame Ginette Pouliot. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifMonsieur Portelance laisse dans le deuil sa compagne des dix dernières années madame Ginette Pouliot; ses enfants: Steve (Nadia Beaudoin), Kathia (Éric Samson) et Jean-François (Caroline Gauvin); ses petits-enfants: Gabriel, Samuel, Alexandre, Jakob, Caleb, Justin, Juliette et Laurie; ses frères et sœurs: Jeannine (Raymond Moisan), Paul-Henri (Hélène Paquet), Linda (Claude Baribeau), Richard (Guylaine Lavoie), Marcele (Jacques Lacasse) et Chantale (Martin Couture); la mère de ses enfants Fernande Binet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.