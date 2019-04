LELIÈVRE, Rodolphe



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 3 avril 2019, à l'aube de ses 91 ans, est décédé monsieur Rodolphe Lelièvre, époux de madame Micheline Desharnais, fils de feu madame Yvonne Couture et de feu monsieur Wilfrid Lelièvre. Il demeurait à Lac-Beauport.Une cérémonie aura lieu ultérieurement en toute intimité, selon ses volontés. Un avis sera émis au moment opportun. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Johanne, Colette et Manon (Sylvain Arbour); sa belle-fille Chantal; ses petits-enfants: Ana, Aleksandra, Roselie, Nicolas, Leïla, Gaël et Ludwig; sa sœur Jocelyne (Claude Poitras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desharnais: Ginette, Vivianne (Gilles Dégarie), Jean (Monique Tossel) et Myriam (Bertrand Lauzon); son beau-frère Jacques Beaupré (Véronique Lacroix) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. La famille tient à remercier spécialement le personnel des soins à domicile du CLSC de la Rive-Nord pour les excellents soins prodigués, leur présence et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.