Voici comment porter la tendance des barrettes et ne pas avoir l'air d'avoir 5 ans

De nombreux modèles s’accumulent dans les boutiques, les influenceuses se les arrachent : c’est officiel, la barrette est l’accessoire du moment à se procurer sur-le-champ!

Qu’elles rappellent les années 90 et nos jeunes années au primaire ou qu’elles soient ornées de perles pour un look plus chic, il existe des modèles de barrette pour tous les goûts.

Sans plus tarder, voici 5 façons de porter la barrette sans avoir l’air de sortir tout droit de l’école primaire

La barrette perlée pour un look chic

Parce qu’il faut se l’avouer, c’est tout le temps quand on a besoin que nos cheveux collaborent... qu’ils ne le font pas. À ce moment-là, les barrettes viennent nous sauver la vie. Avec leur look plus classique, les barrettes perlées s’agencent avec à peu près tout et convient autant aux chevelures attachées que détachées.

La barrette longue et minimaliste

Elle se porte avec un look de tous les jours ou même avec un ensemble plus raffiné. Pour celles qui hésitent à adopter la tendance, cette barrette est un premier pas qui se fait bien et dans la subtilité.

La barrette glam à brillants

Tant qu’à y aller, aussi bien y aller en grand! Avec une barrette «extra», ultra colorée ou même à paillettes, vous êtes certaine de faire tourner les têtes. Les influenceuses craquent même pour les barrettes brillantes à messages!

La barrette enfantine des années 90

Les fans des années 90 pourront se réjouir, parce que les barrettes de cette époque sont toujours aussi tendance! Certaines opteront pour les barrettes métalliques comme dans le temps, alors que d’autres préféreront les adapter au goût du jour, avec des motifs de léopard, par exemple.

La barrette massive et tape-à-l’œil

Oui, les petites barrettes et les minimalistes ont la cote. Par contre, les massives le sont également, encore plus si on mélange les perles ou les brillants avec celles-ci. L’important pour bien la porter, c’est d’en faire le centre d’attention de la coiffure. Petit plus si celle-ci s’agence à votre ensemble.

