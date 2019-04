LAPOINTE, Ginette



À l'IUCPQ, le 6 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Ginette Lapointe, épouse de monsieur Denis Brunet, fille de Liguoriel Lapointe et Jeannette Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis, ses enfants Christian, Claude et François (Mélanie Duchesneau); ses petits-enfants: Vincent, Marie-Louve, Raphaël et Rosalie; ses frères et sœurs: Danielle Lapointe (Jean-Louis Tremblay), Aurelle Lapointe (Jeanne-D'Arc Bellavance), Roger Lapointe (Micheline Fournier), Jean-Marc Lapointe (Marina Gravel), Yves Lapointe (Arlène Jean), Johanne Marcoux (Jean-Marie Cloutier) et André Bouchard (Juliette Gagnon), Claudette Lapointe et feu Edilbert Lapointe; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société de recherche sur le cancer, 402-625 avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 tél.: 1-866-343-2262.