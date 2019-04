TESSIER, Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 février 2019, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur Pierre Tessier, époux de madame Lorette Jobin, fils de feu monsieur Rosaire Tessier et de feu madame Ursule Lorenger. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,sous la direction duMonsieur Tessier laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christian, Daniel (Denis Bluteau), feu Linda (Aubin Charette); ses petites-filles: Paméla (Philippe Cimon) et Mélodie (Samuel Tardif-Robitaille); ses frères, soeurs, beaux- frères et belles-soeurs: Pierrette (feu Martin Paquet), François (Thérèse Bacon), feu Monique (Jean-Guy Genest), Réjean (Louysette Tessier), Nicole (Réjean Lachance), Gilbert (Denise Nolin), feu Marie-Andrée (feu Bernard St-Onge); Anne-Marie Jobin (Gaston Turcotte), Monique (feu Jacques Germain), feu Jacques (Odette Martel), Madeleine, Paul (Louisette Bussières), André (Micheline Pilon), feu Jean, Rita (Viateur Nobert), Pierre (Micheline Cédilotte), Cécile (Réjean Gingras) et Margo; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, ainsi que sa nombreuse clientèle. Merci spécial à tout le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi qu'à tous les membres de la famille qui nous ont accompagnés et soutenus de quelque façon que ce soit tout au long de cette période difficile. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca