GAUTHIER, Pauline



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Pauline Gauthier, fille de feu monsieur Arthur Gauthier et de feu dame Marie-Blanche Boudreault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole (M. Thériault), Christine (C. Fradette), Louise et France (A. Martin); ses petits-enfants: Patricia, Nancy, Aïcha, Jessica et Lydia ainsi que ses 4 arrière- petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et ses frères: Imelda (feu J. Vincent), Annette (feu J-P. Dufour), Thérèse, Françoise (feu C. Lavoie), Lucette, Yolande (feu R. Verrecchia), Éliane (feu P. DeGuise), feu Fernande (feu F. Villeneuve), feu Isidore (feu Jacqueline) et feu Palma ainsi que plusieurs neveux et nièces. Nous tenons à remercier tout particulièrement sa sœur Yolande pour son accompagnement et son dévouement. Remerciements aux équipes de l'urgence, de chirurgie vasculaire ainsi qu'aux Dres Brisson et Montreuil des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les excellents soins prodigués à notre mère. Également un grand merci au personnel du Manoir de Courville pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Chirurgie vasculaire), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.